Периодическое печатное издание «Сибирский медицинский журнал» был зарегистрирован Восточно-Сибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати при Государственном Комитете РФ по печати 30 июня 1994 г., регистрационный № И-162. Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций, рег. ПИ №77-15668 от 22 июля 2003 г.

С 2004 года «Сибирский медицинский журнал (Иркутск) выходит с регулярностью восемь номеров в год. Кроме того, издаются дополнительные (специальные) номера журнала.

Редакция журнала «Сибирский медицинский» журнал (Иркутск)» руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 27.07.2006) «О средствах массовой информации»; Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-1 с изменениями от 19 июля 1995 г. и 20 июля 2004 г.; Федеральным Законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; законами, постановлениями правительства и нормативными актами по высшей школе; Уставом Иркутского государственного медицинского университета; регламентирующими документами по вопросам разработки, внедрения, функционирования системы менеджмента качества (стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», Стандарты и Директивы гарантий качества высшего образования на территории Европейского региона, рекомендациями Типовой модели системы качества образовательного учреждения) и другими документами. В работе с авторами редакционная коллегия руководствуется «Едиными требованиями к рукописям, предоставляемым в биомедицинские журналы», разработанными Международным Комитетом Редакторов Медицинских Журналов (International Committee of Medical Journal Editors — ICMJE).

Рефераты статей журнала публикуются в «Реферативном журнале ВИНИТИ РАН (серия Медицина)», полные тексты статей помещаются на сайте «Научной электронной библиотеки» (www.elibrary.ru), Иркутского государственного медицинского университета (www. mir.ismu.baikal.ru), а с 2013 г. – на отдельном сайте «Сибирского медицинского журнала (Иркутск)» (http://smj.ismu.baikal.ru). Информация о журнале размещена на сайте международной интернет-энциклопедии «Википедия», содержится в международной базе данных ULRICH'S Periodical Directory, существующей с 1932 года, а также в Index Copernicus. Журнал имеет подписной индекс в каталоге «Пресса России» - 10309.